الفريق الانتقالي: بايدين سيرشح جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية

قال الفريق الانتقالي، للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الأخير سيختار رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين لتشغل منصب وزيرة الخزانة.

كما أعلن الفريق الانتقالي عن الأعضاء الآخرين في فريق بايدن الاقتصادي، ومن بينهم والي أدييمو نائبا لوزير الخزانة، ونيرا تاندين مديرة لمكتب الإدارة والميزانية، وسيسيليا روس لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق عن تشكيلة فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض، والذي سيكون مكونا من الإناث حصرا.

المصدر: "رويترز"