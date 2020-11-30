الهند تشترط "توضيحات" من الصين قبل انطلاق الجولة الـ 9 من المباحثات حول النزاع في "لاداخ"

قالت مصادر هندية إن الهند تشترط الحصول على "توضيحات" من الصين بشأن خارطة الطريق لخفض التصعيد بينهما في "لاداخ" الحدودية قبل انطلاق الجولة الـ9 من المباحثات العسكرية بين البلدين.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديثها إلى صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، إن هذه المباحثات المرتقبة فرصة حقيقية للعودة إلى الوضع السابق، الذي كان هادئا نسبيا، في هذه المنطقة الحدودية، الممتدة على مدى 597 كيلومترا، قبل التوترات التي طرأت بها ابتداء من شهر مايو الماضي وتخللتها في يونيو اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين في مرتفعات وادي "جالوان" خلفت قتلى وجرحى.

وتكتسي هذه الجولة أهمية بالغة لخفض التوتر، على الأقل خلال الأشهر المقبلة، لأن عدم التوصل إلى اتفاق خلال الشهر الجاري يسمح بإعادة نشر قوات الطرفين على الحدود في منطقة تصل فيها برودة الطقس خلال فصل الشتاء إلى أقل من 20 درجة تحت الصفر.

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تجدر الإشارة إلى أن كلا من بكين ونيودلهي حشدت المزيد من القوات على الحدود في "لاداخ" معزَّزة بالصواريخ والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، فيما يختلف الطرفان حول الجدول الزمني وخطوات كل طرف للعودة إلى مواقعه السابقة لأحداث مايو ويونيو الماضيين بالمنطقة.

وكانت الصين والهند قد التزمتا يوم 6 نوفمبر الجاري، خلال الجولة الـ 8 من مباحثاتهما العسكرية حول النزاع في "لاداخ"، بـ"ضبط النفس والاستمرار في الحوار والتواصل من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية، والسعي لتسوية القضايا (...) العالقة من أجل الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية" على حد تصريح وزارة الخارجية الهندية آنذاك.

المصدر: صحيفة "Hindustan Times" الهندية/ RT الروسية