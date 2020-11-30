 
مباشر

الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

أخبار العالم

الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9bv

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين بسبب موقفهم بشأن هونغ كونغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الصين ستفرض عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بسبب هونغ كونغ.

إقرأ المزيد
أوبراين: الصين انتهكت التزاماتها تجاه هونغ كونغ وسنفرض عقوبات عليها
أوبراين: الصين انتهكت التزاماتها تجاه هونغ كونغ وسنفرض عقوبات عليها

وأضافت أن "تصرفات الولايات المتحدة هي تدخل فاضح في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، فضلا عن أنها انتهاك خطير للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ونحن ندين ذلك بشدة ونعارضه.. وردا على تصرفات الولايات المتحدة الخاطئة، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على أربعة أشخاص".

ولفتت إلى ان أولئك المدرجين في قائمة العقوبات سيُمنعون من دخول البر الرئيسي للصين، وكذلك هونغ كونغ وماكاو.

وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب قضية هونغ كونغ.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا