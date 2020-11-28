تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات والوفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، 182 وفاة و30103 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي حصيلة يومية قياسية تشهدها البلاد مقارنة مع ما سجل سابقا.

وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 3611 حالة، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 396227 ألفا.

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، سابقا أن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشي ونظام تسجيل الحالات، الذي لا يحصي الإصابات الخالية من الأعراض.

المصدر: الأناضول