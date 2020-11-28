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بايدن ينوي تعيين أرملة الراحل جون ماكين سفيرة لواشنطن في لندن

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بايدن ينوي تعيين أرملة الراحل جون ماكين سفيرة لواشنطن في لندن
Reuters
جو بايدن الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية الامريكية حسب وسائل إعلام.
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قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن سيندي ماكين، أرملة السيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين، ستعيَّن، إن رغبت، سفيرة لواشنطن لدى المملكة المتحدة، من طرف الرئيس الامريكي المقبل.

وربطت الصحيفة نية تعيينها من طرف جو بايدن، الفائز حسب وسائل الإعلام الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في هذا المنصب بدورها الهام في تحقيق انتصاره على خصمه دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

بايدن ينوي تعيين أرملة الراحل جون ماكين سفيرة لواشنطن في لندنسيندي ماك كين أرملة السيناتور الجمهوري الراحل جون ماك كين. الصورة: AP.

وأضافت "ذي تايمز" إن سيندي ماكين، البالغة من العمر 66 عاما، هي الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب، لأن مصدرا مقربا من بايدن قال للصحيفة إن السفارة الأمريكية في لندن ستكون من نصيب أرملة ماكين "إذا رغبت فيها".

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المصدر: صحيفة "ذي تايمز" البريطانية

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