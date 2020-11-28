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الصحة العالمية: أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف

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الصحة العالمية: أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف
Reuters
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أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول العنف ضد المرأة، أن أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف الأسري.

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ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية فإنه من أصل كل 100 امرأة، العدد المفترض للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي هو كالتالي:

-آسيا - المحيط الهادئ: 25/100
-أوروبا: 25/100
-الشرق الأوسط: 37/100
-الأمريكيتان: 30/100
-جنوب شرق آسيا: 38/100
-إفريقيا: 37/100

ولفت التقرير إلى أن 38% من مجموع النساء اللواتي كن ضحايا جرائم القتل، قد قتلن على أيدي شركائهن.

المصدر: أ ف ب

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