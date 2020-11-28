الصحة العالمية: أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف

أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول العنف ضد المرأة، أن أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف الأسري.

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ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية فإنه من أصل كل 100 امرأة، العدد المفترض للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي هو كالتالي:

-آسيا - المحيط الهادئ: 25/100

-أوروبا: 25/100

-الشرق الأوسط: 37/100

-الأمريكيتان: 30/100

-جنوب شرق آسيا: 38/100

-إفريقيا: 37/100

ولفت التقرير إلى أن 38% من مجموع النساء اللواتي كن ضحايا جرائم القتل، قد قتلن على أيدي شركائهن.

العنف ضدّ المرأة: أكثر من ثلث نساء العالم هنّ ضحايا العنف بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية#فرانس_برسpic.twitter.com/Hkpd56i9au — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 28, 2020

المصدر: أ ف ب