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وكالة تسنيم: العالم النووي لايزال في غرفة العمليات والأطباء يسعون لإنقاذ حياته

أخبار العالم

وكالة تسنيم: العالم النووي لايزال في غرفة العمليات والأطباء يسعون لإنقاذ حياته
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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن العالم النووي محسن فخري زاده لا يزال في غرفة العمليات وأن الأطباء يسعون إلى إنقاذ حياته مع مصاب آخر.

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الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران

وقالت وسائل إعلام إيرانية أخرى اليوم الجمعة إن العالم النووي الإيراني قتل بعملية اغتيال في العاصمة طهران.

ورغم تضارب المعلومات في وسائل الإعلام الإيرانية، لكن وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة ووصفت العملية بالإرهابية.

وقالت الدفاع الإيرانية في بيان إن "فخري زاده أصيب أثناء اشتباك بين فريقه الأمني وإرهابيين مسلحين، بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه، ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

المصدر: RT

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