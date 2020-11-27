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وزير الخارجية الإيراني: هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني

الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران

أخبار العالم

الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
RT
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أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في منطقة آبسرد دماوند في طهران.

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وسائل إعلام إيرانية: اغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران
وسائل إعلام إيرانية: اغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران

وقالت وكالة "فارس" إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، مضيفة أن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

وتظهر هذه الصور الأولية، مكان وقوع الاغتيال وسيارة فخري زادة التي تعرضت لإطلاق نار.

الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران
الصور الأولى من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في الكلمة التي أعلن فيها عام 2018 استيلاء الاستخبارات الإسرائيلية على حزمة واسعة من الوثائق المتعلقة بمساعي طهران لتطوير ترسانة نووية، فخري زاده بأنه يقود برنامج طهران النووي العسكري.

وقال نتنياهو حينذاك: "تذكروا هذا الاسم - فخري زاده".

المصدر: RT

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