وسائل إعلام إيرانية: اغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة باغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران.

قالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني إن مسلحا أطلق النار على العالم محسن فخري زادة عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران مما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه.

بدورها، قالت وكالة "فارس" إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن فخري زادة من علماء الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.

timesofisrael

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي عبر "تويتر" إن "اغتيال العلماء النوويين أبرز مثال على المواجهة العنيفة التي يمارسها نظام الهيمنة لمنعنا من التوصل إلى العلوم الحديثة".

ترور دانشمندان هسته‌ای آشکارترین تقابل خشن نظام سلطه برای جلوگیری از دستیابی ما به علوم مدرن است. — حسین سلامی (@salamy_ir) November 27, 2020

يتبع..