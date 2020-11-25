نائبة إسرائيلية: اليمين سيدعم اقتراح حل البرلمان

قالت النائبة الإسرائيلية ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد، إن اليمين الذي تنتمي إليه سيدعم مشروع قانون قدمته المعارضة لحل البرلمان الإسرائيلي.

وقالت شاكيد لموقع "واي نت نيوز": "سوف ندعم المعارضة ونقدم مشروع القانون الخاص بنا"، معتبرة أن "هذه الحكومة حكومة مريضة ولن يساعدها أي دواء.. لذلك من الصواب المضي قدما في إجراء انتخابات".

وشددت على أن "الناس سئموا من الأحزاب الفاشلة التي تحكم البلاد حاليا".

المصدر: "i24news"