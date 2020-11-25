لاعب جمباز كوري شمالي سابق يقفز فوق سياج ارتفاعه 3 أمتار إلى كوريا الجنوبية

أكد مصدر كوري جنوبي، أن السلطات الأمنية تحقق في قضية ضد رجل كوري شمالي تمكن من القفز فوق سياج بارتفاع 3 أمتار على الحدود بين البلدين.

وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد" المحلية، أن "الحادث وقع في أوائل شهر نوفمبر الجاري، إذ تمكن كوري شمالي (20 عاما) من التغلب على العقبة على حدود الدولة ودخول أراضي كوريا الجنوبية".

وأشار المواطن المعتقل، إلى أنه "كان يمارس رياضة الجمباز وهذه التجربة وخفة الوزن ساعدته على الهروب".

وبحسب مصدر بالصحيفة، فإن "الرجل أجبر على القفز مرتين لتأكيد روايته"، فيما لم تحدد الصحيفة ما إذا كان قد تغلب على عقبة جديدة أو أثبت مهاراته في الجزء غير المحمي من الحدود.

من جهتهم، أكدت مصادر عسكرية بأن "الأسوار لم تقطع وليس بها عيوب أخرى ظاهرة، بالإضافة إلى أن أجهزة الاستشعار على الحدود لم تسجل حدوث أي خرق في الأسوار الفاصلة بين البلدين".

المصدر: "وكالات"