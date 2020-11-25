قتلى ومفقودون بانقلاب زورق مهاجرين قبالة جزر الكناري

لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقا وفقد آخرون إثر انقلاب زورق كان يقل 35 مهاجرا من منطقة المغرب العربي أمس الثلاثاء.

وقالت خدمة الطوارئ في جزر الكناري إن زورقا يقل 35 مهاجرا من منطقة المغرب العربي انقلب أمس الثلاثاء.

وأضافت أنها عثرت على جثث أربعة أشخاص وأنقذت 28 وما زال آخرون في عداد المفقودين.

وتواصل خدمة الطوارئ البحث عن زورق آخر.

وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري هذا العام إلى 17 ألفا، أي عشرة أمثال عددهم في العام الماضي، فيما يستبد اليأس بسكان شمال إفريقيا الذين خسروا عملهم في السياحة وهي من القطاعات الأكثر تضررا من تفشي جائحة كورونا.

ووعدت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة بالمساعدة في بناء مراكز إيواء للمهاجرين بعد أن طلبت السلطات المحلية المساعدة في توفير المسكن لآلاف ينامون في العراء.

المصدر: رويترز