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الدفاع التركية: تحييد 17 مسلحا كرديا شمال سوريا

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الدفاع التركية: تحييد 17 مسلحا كرديا شمال سوريا
Reuters KHALIL ASHAWI
عناصر وآليات للجيش التركي في شمال سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تحييد 17 مسلحا من "وحدات حماية الشعب الكردية"، أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة عملية "نبع السلام"، شمال سوريا.

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وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام"، مؤكدة أن "القوات الخاصة قتلت 17 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار".

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا داخل شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، وتمثل هيكلا عسكريا لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: RT + الأناضول

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