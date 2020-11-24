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الدفاع التركية: تحييد 4 مسلحين من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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الدفاع التركية: تحييد 4 مسلحين من
Reuters
طائرات مقاتلة تركية - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين تحييد 4 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" الانفصالي، بغارات جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة أن "مقاتلات تركية نفذت غارات جوية على منطقتي متينا وأفاشين شمالي العراق، بعد عمليات استطلاع كشفت عن مواقع 4 مسلحين بالمنطقتين".

وأكدت أن "الغارات أسفرت عن تحييد 4 مسلحين".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا.

المصدر: "الأناضول"

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