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القوات الخاصة التركية تحيد 6 مسلحين حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم شمال سوريا

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القوات الخاصة التركية تحيد 6 مسلحين حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم شمال سوريا
Reuters
جندي تركي، صورة من الأرشيف
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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، إنها حيدت 6 عناصر من التنظيمات الكردية المسلحة، حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عمليات الجيش التركي في شمال سوريا.

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وأفادت الوزارة بأن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في منطقة "نبع السلام"، وقالت في بيان لها إن "القوات الخاصة حيدت 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار".

وكان الجيش التركي أطلق في 9 أكتوبر 2019 عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمال سوريا، لكنه علق عملياته العسكرية في 17 أكتوبر، بعدما توصلت أنقرة إلى اتفاق مع واشنطن أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.

المصدر: الأناضول

 

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