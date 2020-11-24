غوتيريش يدعو إلى التهدئة وحماية المدنيين في إقليم تيغراي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، "قلق للغاية" للوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي، ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة.

وقال دوجاريك: "وسط تقارير عن هجوم عسكري محتمل على مقاتلي عاصمة الإقليم، فإن غوتيريش يحث قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

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المصدر: "رويترز"