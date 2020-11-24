من هو دبرصيون جبر ميكائيل قائد التمرد على إثيوبيا في تيغراي؟

يقود دبرصيون جبر ميكائيل المعركة ضد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد للسيطرة على منطقة تيغراي الشمالية التي توصف بأنها "رحم" الأمة.

وهو مقاتل سابق في حرب العصابات ويتزعم حاليا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (تي بي إل إف)، الحزب الذي يسيطر على تيغراي، واختلف بشكل كبير مع آبي.

وهو الآن متزوج وأب لطفل وكان قطع دراسته في جامعة أديس أبابا في السبعينات للانضمام إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في حربها التي استمرت 17 عاما ضد نظام الحاكم الماركسي منغستو هيلا مريام.

ثم أصبح وزيرا في الحكومة بعد هزيمة النظام الماركسي واستبداله بتحالف أحزاب تهيمن عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى أن تولى آبي السلطة عام 2018.

وينتمي زعيم تيغراي إلى عائلة مسيحية أرثوذكسية وأطلق عليه اسم دبرصيون، ويعني جبل صهيون، في حين أن اسمه الثاني هو اسم والده جبر ميكائيل، أي خادم القديس ميكائيل.

وكان دبرصيون قد برع في "الوحدة الفنية" التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حيث لعب دورا حيويا في تطوير القدرات الاستخباراتية حتى تتمكن الجبهة من التنصت على محادثات الجيش الإثيوبي والتشويش على اتصالاته.

المصدر: وكالات