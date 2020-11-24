استعداد منصة "كورو" الفضائية الفرنسية لاستقبال صاروخ "سويوز" الروسي الثقيل

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، أنه تقرر نقل صاروخ "سويوز" الروسي إلى قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية في 25 نوفمبر، ليحمل قمرا صناعيا إماراتيا إلى الفضاء.

وكان من المقرر في 6 مارس إطلاق الصاروخ "سويوز س ت" مع القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye 2 ومعدات مراقبة عالية الدقة.

لكن بسبب وجود أعطال في وحدة الدفع "فريغات"، تم تأجيل الإطلاق في البداية إلى أبريل لكن بعد ذلك، توقف مطار "كورو" الفضائي الفرنسي عن العمل بسبب وباء كورونا.

Решение о вывозе ракеты-носителя «Союз–СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом ОАЭ «Falcon Eye-2» на стартовый комплекс принято. Вывоз состоится завтра в 12.30 МСК. https://t.co/WeJKFHkV4q — РОГОЗИН (@Rogozin) November 24, 2020

المصدر: إنترفاكس