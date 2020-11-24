حليف لأردوغان: الائتلاف الحاكم قوي رغم المنتقدين

تعهد حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالولاء للحكومة الائتلافية، ورفض تكهنات إعلامية عن شقاق في الائتلاف قائلا إنها "شائعات قذرة ومبهمة".

وجاء هجوم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي على منتقدي الحكومة بعد أن تعهد أردوغان هذا الشهر بعهد جديد من الإصلاح القضائي بعد سنوات من تنامي انتقادات المعارضين في الداخل والحلفاء في الخارج.

وقال بهجلي في كلمته أمام كتلة الحزب البرلمانية إن الجبناء والمتآمرين والمحتالين يستهدفون تحالف الشعب بين حزبه وحزب العدالة والتنمية، معتبرا أن "تحالف الشعب هو أمل تركيا الوحيد، وضمانتها الوحيدة في مواجهة العالم".

وأضاف: "علاقتنا برئيسنا متماسكة جدا ومتوازنة ولا تخضع لحسابات وغير مخطط لها وذات مبادئ وتقوم على احترام متبادل لا تستوعبه عقول الأعداء".

المصدر: "رويترز"