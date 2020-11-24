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أوروبا ترفع حظر تحليق طائرة "بوينغ 737 ماكس"

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أوروبا ترفع حظر تحليق طائرة
Reuters
بوينغ 737 ماكس
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بدأت أوروبا في وضع جدول زمني لعودة طائرة "بوينغ 737 ماكس" للتحليق في أجواء القارة مطلع العام المقبل بعد حظر دام قرابة العامين، فرض بعد حادثتي سقوط طائرتين من هذا الطراز.

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وضعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء شروطا لعودة الطائرات التي تم منعها من التحليق إلى الخدمة، تشمل برامج تدريب جديدة وتطوير برمجيات ألقي باللوم عليها في حادثتي إندونيسيا وإثيوبيا عامي 2018 و2019 اللتين تسببتا في مقتل 346 شخصا.

ومن المقرر استئناف رحلات "737 ماكس" في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر بعد قرابة ستة أسابيع من رفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حظر تحليقها في 18 نوفمبر.

المصدر: رويترز

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