مدير إدارة الطيران الأمريكية ينوي إجراء رحلة لتقييم 737 ماكس

أفادت وكالة "رويترز" بأن مدير إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ستيف ديكسون، قرر اختبار طائرة "بوينغ 737 ماكس" شخصيا، وذلك برحلة على متنها الأسبوع المقبل لتقييم وسائل التحكم بها.

ويعتزم ديكسون، الذي كان في السابق طيارا لدى شركة طيران تجارية الحصول على تدريب ضروري قبل الرحلة، وسيشارك بعد ذلك ملاحظاته مع الفريق التقني بالاتحاد.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة الطائرات الأمريكية إلى الحصول على موافقة لاستئناف تحليق الطائرة المذكورة.

و"بوينغ 737 ماكس" موقوف تحليقها منذ مارس 2019 بعد حادثين راح ضحيتهما 346 شخصا.

المصدر: "رويترز"