"الأناضول" تفند ادعاءات تدخل تركيا في الحرب باليمن وترصد ودا بين أنقرة والرياض

فندت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، الأنباء بشأن عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في الحرب الدائرة باليمن.

وأفادت بأن حسابات مغرضة تحاول استغلال ادعاءات حساب منتحل لاسم الرئيس التركي لتعكير الأجواء التي بدت ودية إلى حد ما بين السعودية وتركيا بعد فترة من التوتر.

وأفادت الوكالة بأنه على الرغم من أن الحساب ينتحل اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو غير موثق ويعرف عن نفسه بأنه حساب يهتم بمتابعة أخبار الرئيس التركي ونشر خطاباته، لكن حسابات عدة تتبنى ما ينشره هذا الحساب الذي يتابعه 24 ألف متابع وتنسبه كتصريحات رسمية للرئيس أردوغان.

وتداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للحساب المذكور ادعى فيها أن "الوقت قد حان لكي تنظر تركيا إلى القضية اليمنية وإيقاف العبث الحاصل هناك نتيجة تدخلات بعض المشيخات الطارئة على خارطة المنطقة"، في إشارة إلى التدخل السعودي الإماراتي بالحرب اليمنية.

والتغريدة تحدثت عن ذلك بمناسبة ما وصفه الحساب بـ"الانتصار الذي حققه التحالف التركي في أذربيجان"، واتهم الحساب نفسه التحالف العربي بالتدخل في اليمن "طمعا بالسيطرة على مقدرات اليمن واستقلاله من خلال العبث بأمنه واستقراره، وتمزيق نسيجه ووحدته".

بمناسبه الانتصار التي حققه التحالف التركي في #اذربيجان لقد حان الوقت لكي تنظر #تركيا إلى القضية اليمنية وايقاف العبث الحاصل هناك،نتيجة تدخلات بعض المشيخات الطارئة على خارطة المنطقة، والتي تطمع إلى السيطرة على مقدراته واستقلاله من خلال العبث بأمنه واستقراره، وتمزيق نسيجه ووحدته. — الطيب أردوغان (@atipArdojan) November 19, 2020

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه بعد جولة لفريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" في المواقع الرسمية والإخبارية التركية والعربية، وحساب الرئيس التركي الرسمي في "تويتر" وحسابات أخرى، لم يجد الفريق أي ما يشير إلى صحة ما ورد في التغريدة المذكورة.

مسؤول تركي رفيع المستوى يقول بأن الرئيس اردوغان يولي أهمية كبرى للشعب اليمني وما يعيشه البلد من ويلات الحرب والدمار، ويؤكد أن تركيا العظمى ستتدخل لحماية الشعب اليمني واسترجاع الشرعية

لا ندري هل نرى تدخل تركي لنصرة اخواننا في اليمن من قبضة المليشيات الأماراتية وغيرها!! — Bahloool (@albooasa) November 23, 2020

المصدر: الأناضول