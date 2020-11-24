إيطاليا.. انخفاض الولادات لمستوى قياسي بسبب كورونا

أشارت إحصائية أجريت في إيطاليا، إلى أن أزمة كوفيد-19 وما نجم عنها من حالة طوارئ، أدت إلى انخفاض الولادات لمستوى قياسي في عام 2020 لم يسجل منذ أكثر من 150 عاما.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، إنه في ظل الأزمة الصحية التي مرت بها إيطاليا انخفضت الولادات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مسجلة حدا أدنى لم تشهدة البلاد منذ توحيد إيطاليا عام 1861.

وأوضح ممثلو "إستات" خلال جلسة الاستماع الخاصة بقانون الموازنة لعام 2021، أن الصعوبات المادية المتزايدة (المرتبطة بالتوظيف والدخل) الناتجة عن أزمة كورونا، ستؤثر سلبا على خيارات الإنجاب للأزواج الإيطاليين.

وأضاف المعهد الإحصائي، أن أعداد الولادات المسجلة في إيطاليا عام 2019، كانت قد بلغت 420 ألفا، ما يمثل حدا أدنى لم يتم الوصول إليه أبدا منذ أكثر من 150 عاما، وانخفضت في عام 2020 إلى حوالي 408 آلاف، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنخفض أكثر من 393 ألفا في عام 2021.

المصدر: "آكي"