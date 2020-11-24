مقتل شخصين بحادث جوي جنوبي إسرائيل

لقي شخصان مصرعهما بحادث جوي وقع اليوم الثلاثاء شمال مدينة بئر السبع في النقب جنوبي إسرائيل، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وحسب بعض التقارير، فإن الحديث يدور عن تحطم طائرة خفيفة، فيما ذكرت تقارير أخرى أنها مروحية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة مدنية أم عسكرية.

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Two reported dead in helicopter crash in southern Israel. pic.twitter.com/dLD40yxtfv — FJ (@Natsecjeff) November 24, 2020

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية