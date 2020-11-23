ترامب يوجه فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية لبايدن

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، متعهدا بـ"مواصلة القتال".

وكتب ترامب على "تويتر": "سنقاتل، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته".

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

وأضاف: "أود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا.. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الوكالة".

المصدر: RT