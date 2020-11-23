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الهند تشكوى باكستان في مجلس الأمن بسبب هجوم كبير

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الهند تشكوى باكستان في مجلس الأمن بسبب هجوم كبير
Reuters
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قال مسؤولون حكوميون إن الهند أبلغت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بهجوم حاول شنه مسلحون من باكستان على الشطر الهندي من إقليم كشمير الأسبوع الماضي.

وذكر الجانب الباكستاني أن أربعة مسلحين ينتمون إلى جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان، تسللوا إلى الجزء الهندي من كشمير عبر نفق في منطقة سامبا، وأن الرجال المدججين بالسلاح كانوا يحملون أجهزة اتصال لاسلكي وهواتف محمولة وأدوية ومؤن صنعت جميعها في باكستان.

وأضافت الحكومة أنهم كانوا يتحركون في شاحنة وعندما جرى إيقافها لعملية تفتيش روتينية عند إحدى النقاط، فتحوا النار وتمكنت قوات الأمن من قتلهم.

ورفضت باكستان الاتهامات بالضلوع في الهجوم، وقالت إن الهند تهدف إلى صرف الانتباه عن اضطهادها لشعب كشمير.

المصدر: "رويترز"

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