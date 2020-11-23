الصحة العالمية نتطلع للتعاون مع الصين لتحديد مصدر "كوفيد – 19"

أكد خبير في الصحة العالمية اليوم الاثنين أن المنظمة تتطلع للعمل مع الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد – 19".

وقال الخبير: "نبحث عن الانفتاح والتعاون مع الزملاء الصينيين لتحديد مصدر كوفيد – 19".

من جهته، قال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان، إن "المنظمة دعت الصين لبدء التنسيق مع خبراء دوليين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، تعهد في مايو الماضي بملياري دولار على مدى العامين المقبلين للمساعدة في التصدي للجائحة التي راح ضحيتها أكثر من مليون إنسان في العالم.

المصدر: "وكالات"