بايدن: أتعهد بأن أكون رئيسا يوحد أمريكا ولا يرى ولايات زرقاء أو حمراء
Reuters
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نشر المرشح الديمقراطي جو بايدن تغريدة على حسابه في "تويتر"، تعهد فيها بأن يكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم.
وكتب على "تويتر": "أتعهد أن أكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم".
وأضاف: "سأكون رئيسا لا يرى ولايات زرقاء أو حمراء، وسأعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي".
I pledge to be a president who seeks not to divide, but to unify.— Joe Biden (@JoeBiden) November 23, 2020
Who doesn’t see red and blue states, but a United States.
And who will work with all my heart to win the confidence of the whole people.
المصدر: تويتر