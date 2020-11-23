بايدن: أتعهد بأن أكون رئيسا يوحد أمريكا ولا يرى ولايات زرقاء أو حمراء

نشر المرشح الديمقراطي جو بايدن تغريدة على حسابه في "تويتر"، تعهد فيها بأن يكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم.

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وكتب على "تويتر": "أتعهد أن أكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم".

وأضاف: "سأكون رئيسا لا يرى ولايات زرقاء أو حمراء، وسأعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي".

I pledge to be a president who seeks not to divide, but to unify.



Who doesn’t see red and blue states, but a United States.



And who will work with all my heart to win the confidence of the whole people. — Joe Biden (@JoeBiden) November 23, 2020

المصدر: تويتر