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بايدن: أتعهد بأن أكون رئيسا يوحد أمريكا ولا يرى ولايات زرقاء أو حمراء

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بايدن: أتعهد بأن أكون رئيسا يوحد أمريكا ولا يرى ولايات زرقاء أو حمراء
Reuters
جو بايدن
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نشر المرشح الديمقراطي جو بايدن تغريدة على حسابه في "تويتر"، تعهد فيها بأن يكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم.

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وكتب على "تويتر": "أتعهد أن أكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم".

وأضاف: "سأكون رئيسا لا يرى ولايات زرقاء أو حمراء، وسأعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي".

المصدر: تويتر

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