بريطانيا ستلغي العزل الذاتي لمخالطي مصابي كورونا

أفادت صحيفة "تيليغراف" البريطانية بأن الحكومة ستعلن أن العزل الذاتي لن يكون مطلوبا بعد الآن، للأشخاص الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيطلب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام، وسيسمح لهم بممارسة أعمالهم في غضون ذلك.

ولفتت إلى أن الحكومة البريطانية ستفكك النظام الحالي الذي يطالب الناس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما في يناير المقبل، إذا نجحت المخططات التجريبية.

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة "تيليغراف" بأن وزير النقل البريطاني غرانت شابس سيعلن اليوم الاثنين أن قيود الحجر الصحي الشاملة ستنتهي في وقت مناسب لعيد الميلاد، حتى تتمكن الأسر من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" عالية الخطورة لزيارة الأقارب.

وأضافت: "القيود ستخفض من 14 يوما إلى خمسة أيام إذا جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا سلبية بالنسبة للعائدين من الرحلات بعد خمسة أيام من عودتهم إلى البلاد".

المصدر: "رويترز"