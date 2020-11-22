البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين يؤكد التزام زعمائها بقيادة العالم إلى عصر يتسم بالقوة والاستدامة
Nael Shyoukhi
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نشرت مجموعة العشرين بيانا ختاميا عن قمتها التي انعقدت عن بعد برئاسة السعودية أمس واليوم.
البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين:
- زعماء المجموعة ملتزمون بقيادة العالم إلى عصر يتسم بالقوة والاستدامة
- تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو القادم
- التأكيد على تفويض وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة في حين ندرس ضرورة تعزيز فعاليتها في تنسيق ودعم المواجهة العالمية للجائحة
- المجموعة لن تدخر جهدا لضمان حصول جميع الدول على لقاحات كوفيد-19 بسعر مناسب
- مصممون على مواصلة استخدام جميع الأدوات السياسية الممكنة لحماية الأرواح والوظائف والدخول ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مرونة النظام المالي
- نساند الدعم المعزز الذي يقدمه صندوق النقد للمساعدة في التصدي لتحديات معينة تواجه الدول النامية الصغيرة
- انجدد التزامنا بضمان شبكة أمان مالي أقوى في القلب منها صندوق النقد الدولي
- دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف لا يقل أهمية الآن عن أي وقت مضى
- المجموعة مصممة على دعم الدول النامية والأقل نموا وتدرك التحديات الخاصة في أفريقيا والدول النامية
- المجموعة تعاود التأكيد على الدعم السياسي المستمر للإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية
- نؤكد مجددا أهمية الانتقال على نحو منظم من سعر ليبور إلى أسعار مرجعية بديلة قبل نهاية 2021
يتبع..