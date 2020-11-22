البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين يؤكد التزام زعمائها بقيادة العالم إلى عصر يتسم بالقوة والاستدامة

نشرت مجموعة العشرين بيانا ختاميا عن قمتها التي انعقدت عن بعد برئاسة السعودية أمس واليوم.

البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين:

زعماء المجموعة ملتزمون بقيادة العالم إلى عصر يتسم بالقوة والاستدامة

تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو القادم

التأكيد على تفويض وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة في حين ندرس ضرورة تعزيز فعاليتها في تنسيق ودعم المواجهة العالمية للجائحة

المجموعة لن تدخر جهدا لضمان حصول جميع الدول على لقاحات كوفيد-19 بسعر مناسب

مصممون على مواصلة استخدام جميع الأدوات السياسية الممكنة لحماية الأرواح والوظائف والدخول ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مرونة النظام المالي

نساند الدعم المعزز الذي يقدمه صندوق النقد للمساعدة في التصدي لتحديات معينة تواجه الدول النامية الصغيرة

انجدد التزامنا بضمان شبكة أمان مالي أقوى في القلب منها صندوق النقد الدولي

دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف لا يقل أهمية الآن عن أي وقت مضى

المجموعة مصممة على دعم الدول النامية والأقل نموا وتدرك التحديات الخاصة في أفريقيا والدول النامية

المجموعة تعاود التأكيد على الدعم السياسي المستمر للإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية

نؤكد مجددا أهمية الانتقال على نحو منظم من سعر ليبور إلى أسعار مرجعية بديلة قبل نهاية 2021

يتبع..