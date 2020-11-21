بالأرقام.. مجموعة العشرين وترتيب اقتصاداتها؟

انطلقت اليوم برئاسة السعودية عن بعد أعمال قمة زعماء بلدان مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وأكثرها إنتاجا وقوة شرائية لمواطنيها.

وتم تشكيل مجموعة العشرين عام 1999، ردا على سلسلة الأزمات المالية التي طالت آسيا في التسعينات، كناد دولي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار بين البلدان الصناعية والناشئة اقتصاديا، وعقد أول اجتماع لها على مستوى زعماء الدول الأعضاء عام 2008.

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وفي السنوات اللاحقة توسعت أجندة النادي ليصبح منصة لبحث الملفات السياسية الأكثر إلحاحا.

وتمثل مجموعة العشرين إجمالا نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و80% من التجارة وثلثي السكان في العالم.

وفي ما يلي ترتيب الأعضاء العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية للمواطنين، حسب صندوق النقد الدولي لعام 2019:

الصين (23.393 تريليون دولار) الاتحاد الأوروبي (22.761 تريليون دولار) الولايات المتحدة (21.433 تريليون دولار) الهند (9.542 تريليون دولار) اليابان (5.450 تريليون دولار) ألمانيا (4.672 تريليون دولار) روسيا (4.135 تريليون دولار) إندونيسيا (3.331 تريليون دولار) بريطانيا (3.254 تريليون دولار) فرنسا (3.228 تريليون دولار) البرازيل (3.222 تريليون دولار) إيطاليا (2.665 تريليون دولار) المكسيك (2.626 تريليون دولار) تركيا (2.471 تريليون دولار) كوريا الجنوبية (2.304 تريليون دولار) كندا (1.920 تريليون دولار) السعودية (1.677 تريليون دولار) أستراليا (1.345 تريليون دولار) الأرجنتين (1.033 تريليون دولار) جنوب إفريقيا (0.761 تريليون دولار)

كما تشارك إسبانيا وهولندا في اجتماعات مجموعة العشرين بصفة ضيفين دائمين.

المصدر: RT + وكالات