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منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثالثة في أوروبا بداية العام القادم

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منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثالثة في أوروبا بداية العام القادم
Reuters Pierre Albouy
مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو
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حذر مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو، اليوم الأحد، من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.

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 وأشار نابارو  إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما كررت الحكومات "تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية".

وقال في مقابلة مع صحف سويسرية: "لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى".

وأضاف الطبيب البريطاني: "الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

جدير بالذكر أن أوروبا شهدت انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، حيث سجلت ألمانيا وفرنسا معا، يوم أمس السبت، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة كورونا، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف حالات الإصابة بالفيروس يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة.

المصدر: "رويترز"

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