بوتين في قمة العشرين: يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول بلقاحاتها
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم السبت برئاسة السعودية على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.
بوتين:
- التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم
- يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها
- سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل
- زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم
- على مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوبات
- لا بديل عن منظمة التجارة العالمية اليوم لكنها تحتاج إلى التحديث وعلى مجموعة العشرين الاستمرار في بحث سبل إصلاحها
- تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن الجائحة أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للمعالجة
- الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي
المصدر: وكالات