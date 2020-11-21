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بوتين في قمة العشرين: يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول بلقاحاتها

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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم السبت برئاسة السعودية على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

بوتين:

  • التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم
  •  يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها
  •  سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل
  • زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم
  • على مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوبات
  • لا بديل عن منظمة التجارة العالمية اليوم لكنها تحتاج إلى التحديث وعلى مجموعة العشرين الاستمرار في بحث سبل إصلاحها
  • تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن الجائحة أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للمعالجة
  • الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي

المصدر: وكالات

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