"رسالة إلى طهران".. واشنطن تنشر قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها نشرت قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط يوم السبت، في خطوة وصفتها شبكة "فوكس نيوز" بأنها "رسالة إلى طهران".

وأضافت القيادة أن أطقم قاذفات "B-52" بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار "في مهلة قصيرة" من أجل "ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

ولفتت إلى أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي خيارات لمهاجمة إيران.

ووفقا لهذه التقارير، فإن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية