باريس تدين التصريحات "المقيتة والكاذبة" لوزيرة باكستانية انتقدت ماكرون

استنكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التصريحات "المقيتة والكاذبة" لوزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري، التي انتقدت تعامل الرئيس ماكرون مع المسلمين في فرنسا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم لودريان أن "عضوا في الحكومة الباكستانية صرح اليوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات صادمة ومهينة للغاية تجاه رئيس الجمهورية وبلادنا".

ووصف البيان تصريحات مزاري "بالمقيتة والأكاذيب الوقحة المشبعة بإيديولوجية الكراهية والعنف".

وكانت مزاري كتبت في تغريدة أن "ماكرون يفعل بالمسلمين ما فعله النازيون باليهود"، مدعية أن "الأطفال المسلمين يجبرون على حيازة رقم هوية خاص، مثل ما أجبر اليهود على ارتداء النجمة الصفراء على ملابسهم ليتم التعرف عليهم"، وهو الادعاء الذي نفته رسميا الحكومة الفرنسية.

المصدر: "لوفيغارو"