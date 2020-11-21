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اليونان.. وفيات كورونا تسجل حصيلة قياسية جديدة

أخبار العالم

اليونان.. وفيات كورونا تسجل حصيلة قياسية جديدة
Reuters
فيروس كورونا في اليونان
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أعلنت السلطات اليونانية عن تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستشفيات شمالي البلاد تتعرض لضغوط كبيرة بانشغال أسرة العناية المركزة المتاحة، جراء ارتفاع الإصابات.

وأضافت أن هذا الرقم يعتبر قياسيا على مستوى البلاد، وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: "رفع الإغلاق في الأول من ديسمبر المقبل لا يبدو واقعيا في الوقت الحالي".

وكانت الحكومة اليونانية فرضت إغلاقا عاما في البلاد مع بداية الشهر الحالي، جراء ارتفاع عدد الإصابات.

المصدر: "رويترز"

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