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رئيس الحكومة الأسترالية يصف مزاعم عن ارتكاب بلاده جرائم في أفغانستان بالـ"مزعجة"

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رئيس الحكومة الأسترالية يصف مزاعم عن ارتكاب بلاده جرائم في أفغانستان بالـ
Reuters ISSEI KATO
رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون
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وصف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، نتائج تقرير مفاده أن القوات الخاصة الأسترالية قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان، بالـ"مزعجة والمثيرة للقلق".

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وأكد موريسون، في أول تعليق علني له منذ نشر الوثيقة، أن هذا التقرير "مروع ومزعج للغاية، ويثير القلق".

وقال: "لكننا في أستراليا سنتعامل مع الأمر، وسنتعامل معه بموجب قانوننا، وبموجب نظامنا القضائي".

جدير بالذكر، أن تقريرا نشر يوم الخميس الماضي، بعد تحقيق في سلوك أفراد من القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان، بين العامين 2005 و2016، توصل إلى أن "ضباطا أستراليين كبارا، أرغموا جنودا على قتل سجناء عزل، لإعداد القوات للقتال،‭ ‬والاعتياد على رؤية الدماء"، كما أوصى بإحالة 19 من الجنود الحاليين والسابقين للقضاء.

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