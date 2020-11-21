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وزير العدل الأمريكي يأمر بإعدام 3 سجناء ارتكبوا جرائم وحشية

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وزير العدل الأمريكي يأمر بإعدام 3 سجناء ارتكبوا جرائم وحشية
Reuters /FW1F/Peter Cooney
وزير العدل الأمريكي وليام بار
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وجه وزير العدل الأمريكي وليام بار تعليمات لمكتب السجون الفدرالي بتحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام في 3 سجناء ارتكبوا جرائم فظيعة.

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وأوضح موقع وزارة العدل أن أحد المحكومين قتل طفلا، فيما اغتال الآخران عددا من الأشخاص.

يذكر أن قاضية أمريكية أمرت يوم الخميس بوقف تنفيذ ثامن حكم بالإعدام منذ استئناف هذه العقوبة في الصيف الماضي بعد تجميدها طوال 17 عاما.

ويرى معارضون لتنفيذ الحكم بالولايات المتحدة أنه يعكس التباينات العرقية المقلقة في البلاد، حيث يشكل السود 45% من المحكوم عليهم بالإعدام، في حين أنهم لا يمثلون سوى 13% من مجموع السكان.

المصدر: RT

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