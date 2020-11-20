إيطاليا: وصول 93 مهاجرا مصابا بكورونا من أصل 117 إلى كالابريا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن بين 117 مهاجرا رسوا أمس في ميناء روتشيلا يونيكا بمقاطعة ريجو كالابريا جنوبي البلاد، ثبتت إصابة 93 منهم بفيروس كورونا، بينهم نساء وأطفال.

وقالت المصادر، إن "المهاجرين الذين يحملون جنسيات عراقية وإيرانية وأفغانية، وصلوا إلى الشاطئ على متن قارب صيد".

وأضافت: "وضع المهاجرون مؤقتا في صالة وفرتها إدارة البلدية.. بعد ذلك مباشرة، خضعوا جميعهم لتحليل الكشف عن العدوى بكوفيد – 19".

المصدر: "آكي الإيطالية"