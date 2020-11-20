بريطانيا.. 500 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل أكثر من 500 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 511 حالة وفاة و20252 إصابة، مقابل 501 وفاة و22915 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم مليونا و473508 إصابات منها 54286 حالة وفاة، فيما لا يزال 16444 مريضا في المستشفيات، 1426 منهم يخضعون للتنفس الاصطناعي.

المصدر: RT