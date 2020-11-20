حملة بايدن: ترامب في وضع قانوني ميؤوس منه

قال روبرت باور، المستشار القانوني لحملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يوجد في "وضع قانوني ميؤوس منه".

وأوضح باور أن الدستور الأمريكي لا يسمح لمشرعي ولاية ميشيغان بإلغاء التصويت الشعبي.

وجاءت تصريحات باور تزامنا مع نشر تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب اتخذ "خطوة غير عادية"، بدعوته مشرعين عن ولاية ميشيغان للبيت الأبيض "في محاولة لتقويض العملية الانتخابية".

وأبلغت ثلاثة مصادر مطلعة "رويترز" بأن حملة ترامب تحولت إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن مثل ميشيغان لتقويض مصداقية النتائج.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

المصدر: وكالات