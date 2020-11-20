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إعادة السيدة الأولى في تونس إلى العمل في محاكم البلاد الكبرى

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إعادة السيدة الأولى في تونس إلى العمل في محاكم البلاد الكبرى
Globallookpress
الرئيس التونسي وزوجته القاضية اشراق الشبيل
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وافق أعضاء المجلس القطاعي للقضاء خلال جلستهم المنعقدة، أمس الخميس، على إعادة زوجة رئيس الجمهورية القاضية اشراق شبيل للعمل بإحدى محاكم تونس الكبرى.

وكانت القاضية اشراق شبيل قد قدمت اعتراضا على نقلها للعمل في محكمة الاستئناف بمدينة صفاقس في وقت سابق، وتمت الموافقة على إعادتها للعمل بإحدى محاكم تونس الكبرى.

وتمت الموافقة على إعادة السيدة الأولى في تونس إلى العمل من قبل غالبية أعضاء المجلس القطاعي للقضاء في البلاد خلال اجتماعهم أمس الخميس، كما ينتطرالإعلان عن نتائج الحركة القضائية الاعتراضية قبل بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

 المصدر: "وكالات"

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