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كوريا الجنوبية تمدد مهمة وحدتيها العسكريتين في خليج عدن والإمارات

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كوريا الجنوبية تمدد مهمة وحدتيها العسكريتين في خليج عدن والإمارات
Reuters
جنود كوريون جنوبيون مسلمون يؤدون الصلاة. الصورة: أرشيف.
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مددت كوريا الجنوبية مهمة وحدتيها العسكريتين "تشونغ هيه"، قبالة السواحل الصومالية في خليج عدن، و"آخ"، الخاصة بتعزيز تدريب القوات الإماراتية لسنة إضافية تنتهي بحلول نهاية العام 2021.

وجاء التمديد بقرار من لجنة الدفاع في البرلمان الكوري الجنوبي صباح اليوم الجمعة بطلب من الحكومة.

تتشكل الوحدتان العسكريتان المذكورتان من حوالي 300 جندي، متواجدتين منذ سنة 2009 في خليج عدن ومنطقة مضيق هرمز في إطار مكافحة القرصنة في مياه المنطقة، و150 آخرين ينتمون إلى القوات الخاصة المعروفة بـ: "آخ" متمركزين منذ سنة 2011 في الإمارات العربية المتحدة.

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المصدر: وكالة "يونهاب" بالإنجليزية /The Corea Herald

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