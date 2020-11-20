فرنسا تدعو لـ"إشراف دولي" والحد من الدور التركي في قره باغ

دعت فرنسا إلى إشراف دولي في قره باغ لتطبيق وقف إطلاق النار هناك، وأعربت عن مخاوفها إزاء الدور التركي في المنطقة.

وقال الإيليزيه بعد اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم الخميس، إن باريس تريد من مجموعة مينسك أن "تلعب دورها في تحديد وضع مراقبة وقف إطلاق النار".

إقرأ المزيد

وذكر أن باريس تضغط من أجل "إشراف دولي" على وقف إطلاق النار بهدف ضمان عودة النازحين ومغادرة المقاتلين الأجانب، وخاصة من سوريا، فضلا عن بدء مفاوضات لتحديد وضع قره باغ.

يذكر أن العلاقات بين فرنسا وتركيا شهدت توترا في الفترة الأخيرة بسبب عدد من القضايا.

وأصبح النزاع في قره باغ بين تلك القضايا الخلافية بين باريس وأنقرة واتهمت فرنسا تركيا بتأجيج الأزمة في القوقاز من خلال دعمها لأذربيجان.

المصدر: رويترز