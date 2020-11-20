"المراكز الأمريكية" توصي بتجنب التجمعات في عيد الشكر

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض ومنع الأوبئة إرشادات للمواطنين، بتجنب التجمعات الكبيرة والاحتفالات بمناسبة عيد الشكر الذي يحل الأسبوع القادم.

وأوضحت المراكز أن هذه التوصيات تتزامن مع تزايد المخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الفعاليات العائلية.

كما أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أمرا بالبقاء في المنازل بعد زيادة الإصابات، يتوقف بموجبه العمل والتجمعات غير الضرورية من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 صباحا في عدة مقاطعات، اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم السبت ولمدة شهر.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11 مليونا و465 ألفا و722 إصابة، بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة، فيما زاد عدد الوفيات إلى 249670 بعد تسجيل 1836 وفاة جديدة.

المصدر: RT