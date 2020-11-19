ميركل ترجح تسجيل الاتحاد الأوروبي لقاح "كوفيد – 19" هذا العام أو مطلع المقبل

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه من المرجح في الاتحاد الأوروبي تسجيل لقاح ضد "كوفيد – 19" في ديسمبر، أو مطلع العام المقبل.

وقالت ميركل عقب مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي: "نعتمد على تسجيل لقاحات في أوروبا في ديسمبر أو في بداية العام الجديد وبعد ذلك بالطبع، سيبدأ التطعيم".

وأضافت: "المفوضية الأوروبية تتفاوض حاليا مع شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية لتطوير اللقاحات".

وأشارت إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تبحث حاليا إجراءات التطعيم، بما يشمل تطعيم الكادر الطبي، والفئات المعرضة للخطر أولا.

المصدر: "نوفوستي"