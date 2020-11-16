رئيسة المفوضية الأوروبية: نصادق غدا على عقد جديد بشأن اللقاحات ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تخطط للمصادقة على عقد مع شركة "CureVac" لشراء ما يصل إلى405 ملايين جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "يسرني أن أعلن عن اتفاق جديد. غدا سنصادق على عقد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19 من أجل أوروبا".

وأوضحت فون دير لاين أن التوقيع هذا العقد سيأتي في ظل تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع الشركة الألمانية الخاص بتطوير اللقاح.

كما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع شركة "Moderna" الأمريكية حول لقاحها ضد الفيروس.

وحتى الآن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات حول اللقاحات المحتملة مع شركات "AstraZeneca" و"Johnson & Johnson" و"Sanofi" و"Pfizer".

المصدر: "رويترز" + وكالات