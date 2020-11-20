رئيس منظمة الصحة العالمية ينفي تأييده أي طرف في نزاع إثيوبيا

نفى رئيس منظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، صحة التقارير عن تأييده لأي طرف في النزاع الدائر في إثيوبيا، داعيا للعمل من أجل السلام وسلامة المدنيين.

وقال غيبرييسوس في بيان نشره على "تويتر" اليوم الخميس: "كانت هناك تقارير تفترض وقوفي إلى جانب طرف معين في هذا الوضع. وهذا غير صحيح وأريد أن أقول إن الجانب الوحيد الذي أقف معه هو السلام".

My statement on the situation in #Ethiopiapic.twitter.com/WsFrbMzKj4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 19, 2020

وأعرب عن حزنه لسقوط ضحايا بين المدنيين جراء النزاع الذي اندلع وسط وباء فيروس كورونا، معبرا عن قلقه إزاء تأثير هذا الأمر على الصحة العامة في إثيوبيا.

إقرأ المزيد

ودعا غيبرييسوس طرفي النزاع إلى الحوار والعمل من أجل السلام.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن في 4 نوفمبر الجاري عن إرسال القوات إلى إقليم تيغراي بشمال البلاد "لإحلال الاستقرار" بعد هجوم على القوات الحكومية من قبل "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية" منذ ذلك الوقت.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية استعادة سيطرتها على بعض المناطق في تيغراي، والتقدم باتجاه عاصمة الإقليم.

المصدر: RT