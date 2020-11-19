تحديث حصيلة الضحايا في قره باغ

نشرت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ غير المعترف بها قائمة محدثة بخسائرها البشرية في صفوف قواتها، أثناء الحرب التي شهدتها المنطقة مؤخرا بين أذربيجان وأرمينيا.

وكانت القائمة المنشورة سابقا تضم أسماء 1585 شخصا، واليوم الخميس تمت إضافة 23 اسما عليها، دون ذكر تاريخ وفاة أصحابها وهم من العسكريين.

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وكان وزير الصحة الأرمني أرسين توروسيان قد أكد مقتل 2425 عسكريا في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 نوفمبر الجاري.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا بوساطة روسية على اتفاق لوقف الحرب في قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر.

وينص الاتفاق على نشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس وتسليم أرمينيا أذربيجان بعض المناطق المتاخمة لقره باغ.

المصدر: نوفوستي