موسكو: الجانبان الأرمني والأذربيجاني تبادلا 385 جثة في قره باغ

أعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ سلما إلى أحدهما الآخر منذ 13 نوفمبر الجاري 385 من جثث ضحايا الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس أن هذا الرقم يشمل الضحايا من كلا الطرفين.

ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن 3054 مدنيا من سكان قره باغ عادوا إلى منطقتهم منذ 14 نوفمبر.

وأكدت زاخاروفا أن القيادة الروسية لا تزال على تواصل مستمر مع إدارة أذربيجان وأرمينيا لتنسيق العمل في مرحلة ما بعد الصراع، مشيرة إلى أن مسألة حماية المقدسات والمواقع الثقافية في قره باغ تتخذ مكانة خاصة ضمن أجندة هذه الاتصالات.

ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في العاشر من نوفمبر على بيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ ينص على احتفاظ الجانب الأذربيجاني بالسيطرة على كافة المناطق التي انتزعها خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري ونشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم المتنازع عليه.

المصدر: وكالات